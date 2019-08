Adolescente é acusado de estuprar criança com câncer na AACC

Um adolescente de 14 anos é acusado de estuprar uma criança de 6 anos no último dia 2 de agosto deste ano, nas dependências da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a mãe da criança supostamente violentada deu falta do filho e foi procurá-lo, momento em que viu o acusado saindo de dentro de uma casinha de boneca e, em seguida, seu filho. A mãe teria perguntado ao filho o que os dois estavam fazendo e, revoltada, a criança respondeu que “as pessoas grandes só fazem maldades”.

A mãe relatou que tem notado o comportamento estranho do filho e, no dia seguinte, presenciou uma conversa por mensagem entre o filho e o acusado, durante um jogo on line. Na conversa, o adolescente teria perguntado à criança se tinha contado algo à sua mãe e a vítima disse que não.

Depois da negativa da criança, o adolescente teria dito o que faria se falasse, e começou a bater no personagem da vítima no jogo. O acusado é neto da governanta da instituição.

Em nota, a associação informou que a funcionária foi afastada por tempo indeterminado e que prestou todo o atendimento multidisciplinar à criança e sua mãe.

“Além disso, gostaríamos de esclarecer que a AACC/MS é uma Casa de Apoio, sendo assim, oferece toda a hospedagem ao assistido e a um acompanhante da família, sempre do sexo feminino, podendo ser mãe, tia, avó ou irmã, dessa maneira, é desta acompanhante a responsabilidade pela vigilância do assistido. Essa norma está disposta em nosso Estatuto e é de conhecimento destas responsáveis a partir da entrada na casa.

O assistido e sua responsável estão sendo amparados pela instituição, como foram desde sempre, uma vez que o bem-estar destes assistidos é prioridade do nosso trabalho. Inclusive, foi oferecido acompanhamento psicológico com um profissional especializado fora da equipe AACC/MS”, diz parte da nota.

Deixe seu Comentário

Leia Também