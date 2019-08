Vídeo mostra enfermeiro dando tapa na cara de paciente em UPA

Um enfermeiro foi flagrado agredindo um paciente, com tapa na capa, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Londrina – Paraná. O caso aconteceu na noite de domingo (18) e a identidade dos dois não foi divulgada.

Nas imagens gravadas por uma testemunha é possível ver a vítima com o braço enfaixado e momentos depois o servidor o agredindo. O servidor procurou a polícia nesta manhã e relatou o acontecido.

Segundo o enfermeiro, a agressão aconteceu depois do paciente ter ameaçado os profissionais da unidade e afirmado que era ‘ladrão’. O servidor disse que perdeu a cabeça depois que o rapaz,deferiu um soco nas costas dele. “Por volta das 19h ele chegou na UPA e foi atendido. Ele já tinha passado pelo ortopedista quando assumi o plantão e não queria ir embora. Depois ele entrou na área interna da unidade e ameaçou os funcionários por causa do atendimento. Pedi para que ele deixasse a UPA, foi o momento que o homem me agrediu com um soco nas costas”, disse o enfermeiro à polícia.

Ainda segundo o boletim de ocorrências, o paciente chegou a ser contido por funcionários, mas fugiu do local quando a Guarda Municipal chegou para atender o caso. Ele não foi mais localizado e nem registrou queixa contra o enfermeiro.

Afastado

Em nota, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati determinou que o servidor fosse afastado imediatamente das funções. O caso também está sob investigação da Corregedoria Geral do Município, que se necessário, pode demitir o servidor por justa causa.

Ainda conforme Belinati, o episódio é inadmissível e nada justifica a agressão. “Mesmo que ele tenha errado, o correto era ter acionado a Guarda Municipal que as providências legais seriam tomadas na delegacia. Esse tipo de postura dos servidores não será tolerado na minha administração” pontuou.

Veja o momento da agressão:

