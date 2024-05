Adriane assina ordem de serviço para a revitalização de terminais na Capital

Em um projeto de mobilidade urbana que vai proporcionar a revitalização geral dos terminais de Campo Grande, foi assinada nesta quarta-feira (15), pela prefeita Adriane Lopes, juntamente com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Ordem de Serviço para a revitalização dos Terminais General Osório e Nova Bahia.

Conforme o Secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Marcelo Miglioli, as obras orçadas em mais de R$ 3 milhões irão dar mais qualidade para os usuários e se complementa com as reformas e melhorias dos corredores e outros terminais. "Estamos relicitando os corredores na Calógeras e Marechal Deodoro. Estamos licitando as estações de embarque da Bandeirantes e da Calógeras e estamos trabalhando no projeto da Costa e Silva e Gury Marques. A prefeita está trabalhando em um dos maiores programas de mobilidade urbana que Campo Grande já viu", alegou.

O diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende, informou que essa é a primeira revitalização do Terminal General Osório em mais de 33 anos de operação. "O terminal é um dos maiores do sistema, passam mais de 15 mil pessoas por dia aqui, já o Nova Bahia é um pouco menor, mas tem um movimento intenso. É muito bem-vinda e necessária essa adequação". Ao todo, revitalização da estrutura geral das estações vai beneficiar cerca de 150 mil usuários do transporte público coletivo.

Após a assinatura da Ordem de Serviço que será realizada pela Empresa CR Arquitetura no General Osório e Nova Bahia, o prazo para a conclusão é de 150 dias (cinco meses). Conforme a Agetran, até o fim da semana, serão assinadas mais três ordens de revitalização de terminais de transbordo da Júlio de Castilho, Bandeirantes e Guaicurus.

A prefeita Adriane Lopes reforçou que serão lançadas as reformas totais de cinco terminais. "Nós vamos assinar a ordem para mais três terminais que já foram licitados, trazendo a modernização do transporte público na cidade começando pelos terminais".

"Em 2020 foi dada a Ordem de Serviço para este terminal, mas não foi executada, colocou-se uma placa e depois de 1 mês desistiram porque a empresa mergulhou no preço e depois não tinha condições de executar a obra. Hoje fazemos um trabalho sério, com responsabilidade, em menos de 2 anos, licitamos a obra e estamos avançando", concluiu Adriane Lopes.

