Aena assume aeroporto de Ponta Porã

O aeroporto de Ponta Porã deixou as mãos da Infraero nesta terça-feira (7), e agora também é administrado pela empresa espanhola Aena, que já administra deste outubro o Aeroporto Internacional de Campo Grande e, futuramente, o de Corumbá.

O voo inaugural da nova administração do terminal foi o Azul 4926, às 13h40, proveniente de Campinas, em São Paulo. A primeira decolagem foi o voo Azul 4927, às 14h20, também com destino a Campinas.

Apesar de ter tomado conta da administração ontem, a empresa já tem obras previstas para o aeroporto, que deve ter sua área expandida dos atuais 800 metros quadrados para 2.600 metros quadrados.

Também existe a previsão da construção de áreas de segurança no final da pista, em ambas as cabeceiras, além de três posições de estacionamento de aeronaves tipo C no pátio do aeroporto.

A previsão da empresa é que as obras tenham início no segundo semestre de 2024.

