Agehab atenderá mais de 300 família para Regularização Fundiária nas Moreninhas

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência de Habitação Popular (Agehab), pretende regularizar o imóvel de 2.030 famílias das Moreninhas. Desse total, 921 registros já foram entregues e 55 estão em processo de análise.

O novo atendimento começa nesta terça-feira (11) e vai até sexta (14), onde mais 357 famílias das Moreninhas serão beneficiadas com o registro de imóvel pelo programa de Regularização Fundiária. Participam do programa as famílias que possuem imóveis que já estão quitados e ainda estão registrados em nome do Governo do Estado.

Após a regularização, a residência é transferida para o nome do proprietário.

Regularização Fundiária

Existem dois tipos de titulação, a Reurb-S de interesse Social, abrange as famílias com renda inferior a cinco salários mínimos, que não possua outro imóvel e que não tenha sido beneficiada em outro processo de regularização. Nesse caso, a regularização é feita de forma gratuita.

Já a Reurb-E, atende as famílias que não se enquadram nos requisitos da Reurb-S, neste caso, precisam pagar uma taxa de análise para o município e o registro no cartório.

Serviço

Os atendimentos serão realizados das 8h às 15h30 na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, na Rua Palmácia, na Moreninha I, em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também