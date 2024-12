Agehab notifica moradores com débitos para quitarem sua dívidas

A Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou um ato normativo em Diário Oficial nesta sexta-feira (27), com o nome das pessoas notificadas a regularizarem suas dívidas.



As pessoas que possuem débitos com a Agehab, de origem não tributária, serão inscritas em Dívida Ativa, após cinco dias, a contar da data da publicação, caso não regularizem as pendências.



Após a inscrição os débitos serão protestados e iniciadas as medidas judiciais cabíveis.



Os interessados em quitar os débitos antes do ajuizamento do executivo fiscal deverão comparecer à Agehab situada na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108 – CEP 79041-118, Bairro Tiradentes ou entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento: telefone: (67) 3348-3100 e whatsapp (67) 3348-3168.



