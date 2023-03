Novo Horizonte do Sul entrou para o hall de municípios que terão o apoio e a consultoria técnica da Agência de Regulação do Mato Grosso do Sul (Agems) através de assinaturas de convênios de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Já são 11 cidades sul-mato-grossenses que aderiram ao convênio que formaliza o apoio da Agems que auxilia os municípios a terem uma visão ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública na gestão dos resíduos. O Convênio prevê, também, a fiscalização para assegurar o cumprimento das metas, cláusulas e condições dos contratos.

“A AGEMS não só fiscaliza, mas conversa, orienta, dá todo o suporte que o município precisa para avançar. Esse é o nosso objetivo dentro desse novo ambiente regulatório e sustentável ”, destaca o diretor-presidente, Carlos Alberto de Assis.

O prefeito do município, Aldemir Barbosa, ressalta a importância da Agência no desenvolvimento setorial do município. “Não dá mais para retroceder, a AGEMS tem um olhar diferente e dinâmico em todos os setores, principalmente com o meio ambiente, através da ótima gestão do diretor-presidente Carlos Alberto”, afirma.

Visando acelerar a universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado, de acordo com o Marco Legal do Saneamento, a Agência também está orientando e auxiliando os municípios quanto aos procedimentos para adesão ao novo modelo de regionalização do saneamento.

