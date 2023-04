Agems tem nota máxima em fiscalização da geração de energia

Em relatório divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) aparece com nota máxima na fiscalização dos serviços de geração de energia.



O levantamento é relativo aos 1º, 2º e 3º períodos de 2022, avaliando o trabalho executado conforme previsto no Contrato de Metas para o período de janeiro a setembro, a média das notas obtidas atingiu 100%. A meta mínima esperada é de 86%.



"Estamos trabalhando para tornar nossa Agência cada vez mais eficiente e oferecer sempre os melhores resultados ao cidadão. É uma satisfação ter esse reconhecimento”, comemora o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis. “A energia é um elemento fundamental na vida das pessoas e nós nos sentimos ainda mais motivados para continuar executando o bom trabalho, para garantir que desde lá da ponta, onde a energia é produzida, tudo seja feito com qualidade e de forma segura”.



O diretor de Gás e Energia, Valter Almeida da Silva, explica que tudo é avaliado. "As fiscalizações de campo ou monitoramentos remotos, os relatórios produzidos a partir das inspeções, a forma e conteúdo, e até mesmo a execução financeira, ou seja, a forma como empregamos os recursos repassados, tudo isso é minuciosamente avaliado”.



A pontualidade das entregas foi integralmente cumprida em todos os 20 produtos analisados. A adoção da forma adequada de fazer essa entrega também garantiu aprovação em 20 de 20 peças avaliadas. E ao analisar qualidade e coerências das informações apresentadas, a Aneel também aprovou 100% dos 60 produtos.



Em 2022 os engenheiros e especialistas da Câmara Técnica de Energia inspecionaram Usinas Hidrelétricas, Pequenas Centrais Hidrelétricas, Centrais Geradoras Hidrelétricas.

