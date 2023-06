Agesul interdita ponte na MS-345, no perímetro urbano de Águas do Miranda

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), alerta os condutores sobre a interdição do trânsito de veículos pesados na ponte da rodovia MS-345, que passa sobre o Rio Miranda.

Automóveis leves, como carros e motos, estão autorizados a trafegar com segurança pela estrutura no sistema “pare e siga”, que começou a funcionar sexta-feira (30).

A ponte, localizada no perímetro urbano do distrito de Águas do Miranda, em Bonito, passa por manutenção, já que começou a apresentar deslocamento nas juntas de dilatação quando é utilizada por grandes veículos.

Assim que os serviços de manutenção forem concluídos, o trânsito na pista deve ser liberado, porém, não há previsão de conclusão até o momento.

