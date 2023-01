Agraer e Turismo têm composição reformulada

Em nova troca de cadeiras do novo governo, André Borges, Diretor-Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) foi nomeado na função de Diretor III, na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), conforme publicado nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial do Estado.

Ex-diretores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Dorival Betini foi nomeado na Secretaria de Estado da Casa Civil em administração Superior e Assessoramento. Ele já era comissionado do governador Reinaldo Azambuja

Também foi nomeada hoje, a ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patricia Fabiane Abrego, que fica na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

