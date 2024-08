Atendimento da Águas Guariroba no Bosque dos Ipês será suspenso nos próximas dias

Uma reforma na Central de Atendimento ao Cidadão – Rede Fácil Bosque dos Ipês ocasionará a suspensão do atendimento da Águas Guariroba entre os dias 2 e 11 de setembro. A unidade terá atendimento até às 18h desta sexta-feira (30) e retorna no dia 12 de setembro.

Durante os dias de reforma que ampliará o espaço de atendimento da população, a Águas Guariroba reitera o serviço través do Whatsapp e Call center pelo número 0800 642 0115, os clientes podem solicitar os principais serviços da concessionária, além de comunicar vazamentos de água e demais serviços de manutenção.

O cliente também pode entrar em contato através das redes sociais da concessionária como Facebook e Instagram para as solicitações de serviços, assim como baixar em seu celular o Águas App, aplicativo da Águas Guariroba para solicitação de consulta de débitos, pagamento de faturas, segunda via, parcelamentos e solicitação de manutenção.

Outras unidade de atendimento presencial ficam localizadas no Centro, nas Moreninhas e nos Fáceis das regiões do Aero Rancho, Guaicurus e Coronel Antonino. A agência mais próxima do Bosque dos Ipês é a Fácil General Osório, que fica na R. Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino, Campo Grande. Clique aqui para acessar todos os endereços.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino

