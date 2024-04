Ainda dá tempo; Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões neste sábado

Com transmissão ao vivo, a Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (20) o prêmio estimado em R$ 100 milhões do concurso 2.715.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

O sorteio terá transmissão no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa as 19h (horário de MS).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também