Ajuda: ONG da Capital pede doaÃ§Ãµes para continuar com resgates

A Organização Não Governamental (ONG) Cão Feliz, que realiza o resgate de cachorros em Campo Grande, está pedindo assistência para cobrir os gastos com alimentação, medicamentos, cuidados e tratamentos veterinários de animais resgatados.

Ao JD1, Kelly Macedo, presidente da ONG, explicou que as doações são essenciais para que eles possam continuar com os resgates, e destacou, por exemplo, o consumo diário de 40 quilos de ração pelos animais resgatados. “Mesmo sem ter condições para resgatar, não podemos fechar os olhos quando um inocente precisa de ajuda”, explicou.

Doações por PIX também podem ser feitas via QR Code

A Cão Feliz está aceitando doações em dinheiro através do PIX, através da chave registrada no telefone (67) 99902-1903, além de ração para cachorro e fraldas geriátrica juvenil, que são utilizadas pelos cães paraplégicos que a ONG resgatou.

Caso queira conhecer mais do trabalho da Cão Feliz, ou até mesmo adotar um novo companheiro, basta acessar o perfil oficial a ONG no Instagram ou Facebook.

