Ajude a encontrar Kinho, o gato gordinho que sumiu na Capital

Depois de dar um dos passeios de costume, Kinho sumiu dez após ser visto em casa pela última vez na noite de sábado (15) na rua Serapião Ferreira Maurício 485, na Vila Manoel Taveira, qause esquina com a UBS Dr. Albino Coimbra Filho, região do Santa Carmélia.

De acordo com a dona, Kinho costuma sair e voltar logo para casa como faz há cinco anos, no entanto desta vez, não voltou mais, o que preocupa a vendedora Camila Freitas. "Por volta das 22h da noite no sábado a gente tinha visto ele dentro de casa e depois, na manhã de domingo não apareceu mais", relata.

"Fui atrás dele nas ruas, nas quadras aqui perto, perguntei aos vizinhos, mas nada dele aparecer. Ele é um gato bem dócil'.

Kinho é um gato siamês, conforme descri.

