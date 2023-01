Ajude achar o Hércules! Cãozinho está sumido desde o dia 31

Integrante da família desde os primeiros dias de nascido, Hércules é um cachorro sem raça definida, de médio porte, com cinco anos, com a pelagem curta e escura, ele está fazendo muita falta para sua família. O bichinho sumiu na noite de ano novo, 31 de dezembro, após ficar muito assustado com o estouro dos fogos de artifício e conseguir abrir o portão de elevação eletrônico e escapar da residência localizada na Avenida Alexandre Fleming, Vila bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme seu tutor, Ronan Henrique Garcia Souto, 29 anos, Bombeiro Civil, ele sempre foi mantido em casa e não conhece as ruas, o que desperta enorme preocupação nos familiares. “O Hércules é muito dócil, porém as pessoas devem ficar com receio por ele ser grande”, conta o rapaz.

Ronan explica que já recebeu informações e imagens sobre a localização do cachorro. “Ele estava no Hospital Regional, quando cheguei lá ele já não estava. Me disseram que viram ele atravessando a Avenida em direção ao bairro Tijuca”.

Com as condições climáticas desta quarta-feira (4), a preocupação com o amigo de quatro patas só vem aumentando. “Ficamos aflitos por causa do medo dele de chuva e nunca saiu para rua sem mim, o tutor”, conta Ronan.

A família faz o apelo do coração na busca pelo animal de estimação que é parte da família, destacando o cuidado que cão tem pelo filho de apenas três anos que está sofrendo com a ausência do cachorro. “Hércules cuida do meu filho igual pessoa de verdade”, revela.

Ronan pede para que principalmente as pessoas da região do bairro Tijuca em Campo Grande fiquem de olho e que caso vejam ou saibam de alguma informação que possa levar ao paradeiro de Hércules, entrem imediatamente em contato com ele pelo telefone (67) 98841-7021. “Ele é um animal carinhoso com a família, sentimos muita falta dele em casa. Nos ajudem a achar”.

