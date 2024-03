Alerta: ApÃ³s denÃºncia de moradores, Energisa esclarece conta duplicada e reforÃ§a cuidados

Moradores de várias regiões do Mato Grosso do Sul denunciaram o pagamento de contas falsas de energis, de golpistas que usam os dados das unidades consumidoras para obter dinheiro por pagamento via Pix.

O aviso foi dado inicialmente através de um grupo de WhatsApp, não foi localizado o autor do áudio ao qual a reportagem teve acesso, no entanto ele afirma que ao receber o Qr Code para pagar a conta de luz, os consumidores acabam depositando em uma conta terceira sem saber e só percebem que caíram em um golpe após terem a luz cortada.

O aviso fala principalmente de casos em Chapadão do Sul e o JD1 entrou em contato com o Procon do Município e foi informado que no mês de fevereiro, pelo menos quatro casos foram relatados na região, cujo pagamento foi feito pelo Qr Code do aplicativo da Energisa.

Com o prejuízo dos consumidores, a instituição conseguiu restituir o dinheiro de dois moradores, através de intermediação com a Energisa e a instituição bancária.

Em Água Clara, não foi diferente, a informação obtida pelo JD1 junto ao Procon Municipal é de que as reclamações de pagamento de guias falsas da conta de luz começaram no início de fevereiro, e como a concessionária não recebe o pagamento da conta, o usuário tem a energia cortada.

O JD1 entrou em contato com a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), para levantar informações sobre reclamações na Capital ou em outras partes do Estado, no entanto, ainda não obtivemos o retorno.

Já em relação a imagem divulgada nas redes sociais com uma suposta via original da conta e uma menor que seria falsa, a Energisa informou que as duas faturas que aparecem na imagem são originais e emitidas pela Distribuidora de Energia.

“A maior é o talão de energia comum referente ao consumo mensal. Já o talão menor trata-se de uma notificação de conta vencida em aberto. A empresa esclarece que esse tipo de comunicação, oficial, ao cliente está previsto na resolução 1000 da Aneel e é entregue por colaboradores da Energisa ou empresa terceirizada para clientes inadimplentes”.

O reaviso possui os dados do cliente, como o número da unidade consumidora e um quadro em destaque na cor laranja com o nome 'Reaviso de vencimento'. “É uma forma de relembrar sobre um débito em aberto para aquele imóvel, informar que a unidade está sujeita a corte, além de orientar sobre as formas para pagamento da conta”.

Cuidados

A Energisa reforça que é importante o cliente sempre observar seus dados na fatura e antes de confirmar o pagamento. É importante revisar:

- Valores

- Data de vencimento

- Destinatário que deve ser Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S/A, bem como o CNPJ da empresa.

Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Energisa através de um dos canais oficiais de atendimento ou solicitar uma segunda via de conta pelo WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698.

