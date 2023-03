ALERTA: Detran-MS fala sobre falsa autoescola e site criado para dar golpe da CNH

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), alerta para o golpe da falsa autoescola e site clonado para emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Denúncia encaminhada por meio da ouvidoria, indica atuação de estelionatários, com a promessa de realizar todo processo para emissão da primeira habilitação.

Conforme relato, a pessoa chegou a fazer aulas e prova na autoescola da Capital, denominada Ativa. Porém, no momento de retirar a CNH a empresa tinha sumido. O QR Code da guia de "aprovação" anexada a denúncia, direciona para um falso site que possui a mesma interface do Portal de Serviços do Detran-MS, mas com domínio diferente do site oficial.

A foto do condutor, um campo afirmando que os dados são os mesmos da base do Detran-MS, chave de registro de consulta, QR Code para gerar e imprimir a CNH, e um aviso em vermelho que pede atenção, dizendo “você possui 1 pagamento pendente! Regularize seus débitos para emissão do registro,” são campos inexistentes no site oficial.

Robson Alencar

O diretor de Tecnologia da Informação, Robson Alencar, orienta que mais pessoas não caim em golpes. Segundo ele, é fundamental que a população busque sempre pelos canais oficiais. "O primeiro passo é buscar Centros de Formação de Condutores credenciados. No Detran, em números, é possível filtrar por município e verificar o índice de aprovação. O segundo passo é sempre olhar o domínio que hospeda o site, para ver se é um domínio oficial. O oficial é o Gov.br, nenhum site de governo conta o '.com' ”, orientou.

O endereço utilizado no golpe em questão é o "detranautenticidade.com". Já o site oficial do Detran-MS é o "www.detran.ms.gov.br". A lista de autoescolas credenciadas, e a situação de cada uma fica disponível no menu "Habilitação" no Portal de Serviços, no campo "CFC - Centro de Formação de Condutores", podendo ser filtrada por município. Fique atento!

