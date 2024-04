Alerta: Uvas Estância Angélica tem Instagram hackeado por golpistas

Há quase uma semana, a Uvas Estância Angélica teve o Instagram hackeado por criminosos que estão utilizando a rede social com expectativa de aplicar golpes.

O empresário Celso Cortada informou que já registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. “Primamos pelo respeito aos nossos clientes, oferecendo produtos de qualidade, por isso, assim que fomos informados de que nossa conta no Instagram foi hackeada, registramos um BO na Polícia, para nos proteger e protegê-los também”.

Ao JD1, Celso alegou que teve todas as senhas e contas hackeadas e está sem nenhum acesso ao perfil e que, caso não consiga reavê-lo, irá criar outra conta.

Ainda de acordo com a empresa, as postagens feitas no perfil @uvasestanciaangelicas desde o dia 29 de março, "não são de responsabilidade da administração da empresa e que, possivelmente, são utilizadas para tentativa de golpe".

A Estância não realiza vendas de qualquer outro produto que não sejam os produzidos em sua área,e orienta os clientes a não cliquem em links, ou façam pagamentos, pois é uma tentativa de golpe. A denúncia contra a conta @uvasestanciaangelicas pode ser feita no Instagram como ‘enganoso ou possível golpe’.

