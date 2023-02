Alerta verão: tatuagens de henna podem provocar queimaduras severas; Veja

Quem nunca fez uma tatuagem de henna na praia? Comuns no verão, sobretudo no período de Carnaval, essas tattoos parecem inofensivas, mas não são. Vendidas como ideais para quem tem receio de realizar desenhos definitivos pelo corpo e realizadas até em crianças, elas podem provocar queimaduras severas, conforme adverte a dermatologista Larissa Oliveira.

“A henna, um corante usado em diferentes culturas, é uma pasta feita da moagem de folhas secas da árvore de henna. Geralmente, tem cor marrom ou marrom-alaranjada”, explica a média, integrante da clínica Les Peaux. De acordo com a especialista, a tradicional é considerada segura: a cor é temporária e causa poucas alergias.

“No entanto, a henna preta pode conter uma substância química chamada para-fenilenodiamina (PPD). Ela, por sua vez, pode causar reações severas, como queimaduras de segundo grau, caracterizadas pela presença de bolhas”, elucida.

Os efeitos colaterais surgem, em média, de sete a dez dias após a aplicação, segundo a dermatologista. Ela ressalta que outras substâncias, a exemplo de tolueno e benzeno, também podem sensibilizar a pele, provocando ardência, dor, queimação e manchas.

Compartilhado no Instagram, um vídeo do empreendedor Vinícius Neckel reforça o alerta da médica. “Fui para Natal com as minhas melhores amigas e o pior aconteceu”, escreveu o rapaz na legenda do post, que viralizou. Nas imagens, Vinícius aparece com fortes reações a tatuagens de henna.

Em outra publicação, o empreendedor dividiu fotos detalhadas das lesões e desabafou: “Tatuagem de henna pode dar ALERGIA e resultar em queimaduras. Assim aconteceu comigo. Com sorte, desde o primeiro dia, na primeira coceirinha, meu namorado, que é cirurgião, entrou com medicamentos que ajudaram muito”.

“Fica o alerta para todos, principalmente para os pais de crianças, neste verão”, concluiu o rapaz. *Com informações do portal Metrópoles.

