Alunos da Apae de Dourados ficam encantados durante visita ao Bioparque

Alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Dourados, viajaram para Campo Grande apenas para conhecer o Bioparque Pantanal. Cerca de 154 pessoas entre alunos, acompanhantes e funcionários participaram da ação.

Na entrada foram recepcionados pela vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e a Diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri.

“Ficamos emocionados em ver a alegria desses meninos e meninas, tendo a oportunidade viajar e conhecer essa obra monumental e presenciar o trabalho do local, em receber essas pessoas com tanto carinho. Hoje é um dia de celebração, de festa e o governo de Mato Grosso do Sul segue muito feliz em poder oportunizar a toda a população essa possibilidade da inclusão”, disse Barbosinha.

Considerado o maior aquário de água doce do mundo, o complexo coloca em prática o projeto Bioparque para todos – Iguais na diferença que garante que todos, independentemente da deficiência, tenham uma experiência única no local, com acesso a todas as informações e autonomia nos espaços.

Já a responsável pelo empreendimento, Maria Fernanda, explicou a importância do projeto de inclusão. “Contamos com toda uma estrutura física acessível, profissionais capacitados, tecnologias assistivas e atendimento humanizado que fazem toda a diferença durante a visita. Hoje, o Bioparque se tornou um ponto de encontro de pessoas, independentemente de suas características físicas, intelectuais, situação socioeconômica, cor de pele e idade”.

O presidente da Apae, Marcelo Vardasca agradeceu pelo dia especial. “Está sendo uma grande festa, uma experiência incrível, um dia inesquecível. O passeio ficará marcado na vida de nossos alunos, sou grato a todos que nos ajudaram a realizar esse sonho”.

Além do passeio, os visitantes da Apae assistiram uma contação de história, desenvolvida pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA) e uma apresentação de dança, ambos com a temática folclórica.

