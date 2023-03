Amarildo será velado na Assembleia a partir das 20h30

O velório do deputado estadual Amarildo Cruz está marcado para acontecer na noite desta sexta-feira (17) a partir das 20h30 com as portas abertas ao público, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Após o velório, o corpo do deputado será levado para Presidente Epitácio, São Paulo, onde será sepultado.

Amarildo estava lutando pela vida desde a madrugada da última quarta-feira (15), quando foi internado as pressas após ter uma parada cardiorrespiratória. Devido à gravidade do caso, teve várias complicações de saúde, morrendo no início da tarde de hoje (17).

Ele estava em seu quinto mandato como deputado estadual, e deixa a esposa e três filhos.

