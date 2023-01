Ano Novo: Alguns países já celebram a chegada de 2023

O novo ano já começou em alguns países ao redor do mundo. Já é 2023 na Austrália, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Taiwan, China e Filipinas e, para comemorar, os animados festeiros já coloriram o céu com fogos de artifício e iniciaram as comemorações.

Os primeiros países a celebrar o ano novo são os que ficam localizados no Oceano Pacífico. Já Honalulu, no estado do Havaí, Estados Unidos, é o último local a sair de 2022.

Com 16 horas à frente do horário de Brasília, a Nova Zelândia foi o primeiro país a entrar em 2023. A virada do ano foi celebrada com uma queima de fogos sobre a Sky Tower, centro da cidade de Auckland.

Na Austrália, a comemoração foi em Sydney, perto da Opera House, um dos principais pontos turísticos da cidade.

