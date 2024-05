Anomalia Magnética sobre o Brasil continua crescendo

Pedro Molina, com informações do g1

O Observatório Nacional (ON), instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), divulgou nesta terça-feira (28) uma nota sobre a atenção dada à Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS).

Apesar do termo ‘anomalia’, a publicação da ON apontou que não existe motivo de preocupação, já que o aumento da AMAS é considerado completamente normal.

O fenômeno é caracterizado por uma intensidade mais fraca do campo geomagnético terrestre em comparação com outras regiões do planeta, uma espécie de depressão no campo magnético da Terra sobre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico, o que pode causar problemas, por exemplo, para satélites.

O campo magnético terrestre serve como um ‘escudo’ que protege o nosso planeta das partículas solares, que em áreas afetadas pela anomalia, conseguem chegar mais perto que o normal da superfície terrestre.

Apesar de não apresentar um perigo para pessoas na superfície terrestre, estudar a AMAS é essencial para um maior entendimento dos mecanismos que produzem o campo magnético da Terra e suas mudanças.

