Relicitação da ferrovia Malha Oeste em MS tem prazo prorrogado

O ministro dos Transportes, Renan Filho e o ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa dos Santos, assinaram a aprovação da prorrogação do prazo de relicitação do empreendimento ferroviário Malha Oeste.

A concessão foi assunto durante reunião do governador Eduardo Riedel na semana passada com ministros em Brasília e toda diretoria da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), ocasião em que foi encaminhado a criação de um grupo de trabalho para agilizar as relicitações da ferrovia Malha Oeste (antiga Noroeste do Brasil) e da rodovia federal BR-163.

"Esse avanço é fundamental para atrair capital privado para Mato Grosso do Sul. Essa ação terá a ANTT se fazendo presente, e quer muito claramente ter uma resposta, buscar a conclusão desse processo", comentou o governador Eduardo Riedel.

A Malha Oeste é a ferrovia que liga Três Lagoas a Corumbá e Campo Grande até Ponta Porã pertencente à antiga Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), atualmente sob responsabilidade da concessionária Rumo Malha Oeste S/A.

Foi aprovada a prorrogação, pelo prazo de 24 meses, contado a partir de 19 de fevereiro de 2023.

