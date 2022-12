Aos 100 anos, mãe de Pelé ainda é viva

Dia triste para os brasileiros. Após o anuncio da morte do rei do futebol Pelé, várias homenagens estão sendo feitas ao eterno craque do futebol. Nelas, contam a trajetória do ex-jogador, e histórias de sua família. O que muitos não sabem, é que a mãe de Pelé ainda é viva.

Aos 100 anos de idade, dona Celeste Arantes do Nascimento vive na cidade de Santos, onde Pelé jogou a maior parte de sua carreira e onde o time se eternizou.

“Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe”, escreveu ele no Instagram no dia do aniversário da mãe, comemorado em 20 de novembro, se tornando a última homenagem prestada a ela.

Celeste deu à luz a Pelé quando tinha apenas 18 anos, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Atualmente, ela mora com a filha Maria Lúcia.

