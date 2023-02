Aos 2 anos, Arthur faz tratamento contra leucemia e família pede por ajuda

Para custear o tratamento de leucemia do Arthur Mathyas Antunes, de 2 anos, a família está organizando uma campanha de doação para arrecadar recursos. Natural de Ponta Porã, no interior do Estado, o pequeno precisou ser transferido para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, para fazer quimioterapia por um período inicial de 6 meses.

Além desse período, outros 18 meses de quimioterapia serão necessários para compor o tratamento de Arthur, mas estes poderão ser realizados em sua cidade natal. "Nessa primeira fase da quimio, tivemos que nos mudar para a Capital, para acompanhar nosso filho. Tem sido inúmeros gastos", relatou o pai Emerson José.

À espera do segundo filho, a mãe de Arthur está grávida de 8 meses e não pode manipular as fraldas porque a química pode prejudicar a gravidez. "Estamos passando por momentos delicados, mas sempre crendo que tudo vai dar certo!", afirmou a mãe Nadiele Antunes.

O diagnóstico do menino é de Leucemia Linfoide Aguda B (LLA), com baixo risco provisório. Internado, a previsão de gastos totais nos 6 primeiros meses, é de R$ 15 mil, divididos nos gastos como aluguel de uma pequena kitnet, alimentação, transporte, remédios, entre outros. A família ainda se compromete a enviar o extrato bancário para os grupos de ajuda de 15 em 15 dias.

Aqueles que puderem ajudar a família de Athur quanto as despesas e o tratamento do pequeno, qualquer valor pode ser transferido para o Banco Next 237 / Agência: 3728 / Conta: 341721-2 / ou por meio do PIX [email protected] Emerson José da Silva Machado. Ajude!

