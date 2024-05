Aos 2 anos, Carlinhos precisa fazer cirurgia no olho direito e família pede ajuda

O pequeno Carlinhos, de 2 anos, é um verdadeiro guerreiro. Ele nasceu de apenas 5 meses, e teve catarata congênita bilateral. Enfrentando diversos desafios ao londo da vida, desta vez o menino precisa passar por uma cirurgia no olho direito, e a família pede ajuda para arrecadar o valor e custear as despesas.

"Ele perdeu a visão esquerda e vamos lutar para ele enxergar da visão direita. Ele precisa passar por uma cirurgia no olho com urgência. Precisamos desse dinheiro", contou Gisele, mãe de Carlinhos.

De acordo ainda com a mãe, o pequeno já fez alguns procedimentos cirurgicos, inclusive da catarata. No entanto, acabou perdendo a visão do lado esquerdo, e atrofiou.

"Carlinhos precisa passar pela cirurgia de Vitrectomia Via Pars Plana + Sinequiotomia + Iridectomia, sob bloqueio e sedação geral. É uma cirurgia de risco. Ele tem Fibrose retroperitoneal, Seclusão pupilar, sinequias irianas difusamente no olho direito. E por meio da cirurgia vão remover a opacidade vítrea anteior e sinequias de íris com intuito de prevenção de baixa permanência de acuidade visual – ambliopia", detalhou à reportagem.

Conheça melhor a história desse guerreiro no Instagram da mamãe dele.

A família precisa de R$ 4,5 mil para a cirurgia do menino. Ajude o Carlinhos doando qualquer valor por meio do PIX (67) 99248-9925 - Gisele.

