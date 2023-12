APA do Guariroba abre inscrições para de vaga remanescente na Capital

Com vagas remanescentes abertas, o APA do Guariroba (Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba), abriu as inscrições para preenchimento no segmento “Colegiados e Organizações da Sociedade Civil com atuação no âmbito da conservação e preservação do meio ambiente”.

As inscrições acontecem até o dia 20 de dezembro de 2023 e a documentação necessária deverá ser protocolada na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), localizada à Rua Hélio de Castro Maia, n. 279 – Jardim Paulista, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h; ou também encaminhar para o e-mail [email protected].

Todo o regramento para o preenchimento da vaga remanescente das entidades do segmento “Colegiados e Organizações da Sociedade Civil com atuação no âmbito da conservação e preservação do meio ambiente” foi publicado por meio do Edital n. 23, de 16 de novembro de 2023, na Edição Extra do Diogrande n. 7.278, de 17 de novembro de 2023, disponível no site clicando aqui.

A Planurb providenciará a publicação contendo a relação das entidades validadas na fase de análise de documentações até o dia 20 de janeiro de 2024; e a publicação contendo o resultado final deve ocorrer por meio do Diário Oficial do Município, bem como ser disponibilizada no sítio eletrônico da Planurb até o dia 20 março de 2024.

Deixe seu Comentário

Leia Também