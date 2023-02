Apae inaugura reforma de oficina ortopédica e do Centro Médico e de Reabilitação

Com um investimento de R$ 4,7 milhões, sendo R$ 1,5 milhão provenientes de emendas de custeio para a saúde por parte do Estado, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campo Grande finalizou a reforma de sua oficina ortopédica e a ampliação o prédio do Centro Médico e de Reabilitação (CER).

Com as reformas, a capacidade de atendimento da Apae da Capital passa de 1.120 pessoas por dia para 1.350 pessoas diariamente.

O governador Eduardo Riedel disse sentir orgulho de inaugurar as novas instalações, que irão ajudar a sociedade como um todo. “Dá muito orgulho estar aqui de volta para inaugurar novas instalações, o Centro Médico de Reabilitação, Oficina Ortopédica. São ações que vão ajudar a sociedade, que é o que a gente quer: resultado para as pessoas”, disse o governador.

“Aqui não tem discussão político-partidária. Aqui tem soma de esforços para atender as pessoas. Esse é o nosso objetivo. E aqui quando reúne bancada federal, a Assembleia Legislativa, os secretários, os municípios - nós somos um governo que trabalha junto com os municípios, todos eles - a gente tem um único objetivo: entregar para essa galerinha aqui resultado para as pessoas”, destacou Riedel.

A nova Oficina Ortopédica atenderá pacientes de todo o Mato Grosso do Sul que necessitam de confecção, adaptação e manutenção de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMs). A oficina também conta com uma unidade itinerante, que atende os municípios do interior do estado.

O CER prestará atendimento à pacientes autistas, nascidos prematuros, e portadores de síndromes congênitas e que passaram por complicações peri e pós-parto.

Participaram do evento a primeira-dama Mônica Riedel, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, a secretária-adjunta da Saúde, Crhistinne Maymone, o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, o diretor-clínico do CER, Paulo Siufi, os deputados federais Vander Loubet e Geraldo Resende, além do deputado estadual Professor Rinaldo e vereadores da Capital.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também