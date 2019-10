Após 10 anos, paraguaios são resgatados de trabalho escravo em MS

Priscilla Porangaba, com informações do MPT

Seis trabalhadores paraguaios foram resgatados de condições semelhantes às de escravo em duas propriedades rurais em Caracol e Bela Vista, entre os dias 1º e 15 de outubro. Quatro estavam desde 2009 trabalhando na mesma fazenda, segundo informações do Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Polícia Militar Ambiental (PMA).

Na primeira fazenda, em Caracol, voltada para a criação de gado, quatro paraguaios e dois brasileiros atuavam na produção e manutenção de cercas.

O auditor fiscal do trabalho Antônio Maria Parron afirmou que as pessoas tinham que fazer suas necessidades no mato. Que a água para beber, tomar banho, cozinhar e lavar as roupas era colhida em um riacho através de um recipiente improvisado que era usado para defensivos agrícolas.

Para se alimentar, a carne estava em estado de decomposição e era guardada em uma embalagem reutilizada de lubrificante.

De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o empregador é Amarildo Martini, sócio do grupo Rodoserv, que conta com postos de alimentação, serviços e combustíveis em rodovias.

O gerente do grupo, Valdir Teixeira da Silva Júnior, negou que trabalhadores na fazenda estivessem submetidos a condições análogas à escravidão e afirmou que a operação apenas identificou trabalhadores sem registro.

Júnior declarou que o acordo com os trabalhadores já tinha sido concluído, mas depois disse que as tratativas continuam.

Uma ata de uma audiência realizada, no dia 4 de outubro, entre representantes do proprietário, auditores fiscais do trabalho e o procurador Paulo Douglas de Moraes, na sede do Ministério Público do Trabalho, em Campo Grande, aponta que o empregador não concordou com o cálculo dos direitos trabalhistas devidos, nem com o dano moral individual proposto pelo MPT de 50 salários para cada.

O procurador sugeriu, então, o pagamento dos últimos cinco anos, deixando o restante para a discussão judicial. "Todavia, em nova consulta ao empregador, este preferiu a judicialização de toda a questão, até porque, o empregador informou que conhece o ministro da Economia ", diz a ata. O documento, que faz parte do inquérito civil sobre o caso, foi assinado pelos participantes.

Sobre a citação ao ministro Paulo Guedes, Júnior declarou que o proprietário da fazenda "não conhece e nunca teve contato com o ministro".

Outros trabalhadores da fazenda, como os que cuidavam do gado, encontravam-se em situação condizente com a legislação trabalhista, de acordo com a fiscalização. Da mesma forma, a propriedade contava com estrutura e garantia bom trato aos animais.

A denúncia sobre trabalho escravo envolvendo essa propriedade foi feita ao MPT por outro grupo de trabalhadores, que atuavam no roçado de pasto e na aplicação de agrotóxicos e deixaram a fazenda antes da fiscalização chegar. "Estamos preparando a ação judicial tendo em vista do fracasso na negociação", afirmou o procurador do Trabalho Paulo Douglas.

Bela Vista

Em Bela Vista, outros sete trabalhadores foram resgatados da extração de madeira na fazenda, dois eram paraguaios. Com a falta de alojamentos, eles improvisaram barracos com galhos de árvores e lona.

No local, não tinha banheiros e o local de preparação de alimentos não contava com higiene. Como não havia energia elétrica, as carnes eram penduradas em varais expostos para secar e evitar o apodrecimento, sendo guardadas, depois, em sacolas.

De acordo com relatos dos trabalhadores à fiscalização a água tinha aspecto turvo e gosto amargo.

O empregador pagou os direitos trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores, de acordo com o auditor fiscal do trabalho, Giuliano Gullo, que acompanhou a operação. O dono da fazenda não era o empregador, que havia contratado o grupo para retirar lenha de uma área que não era sua.

