Após 47 dias internado, Faustão recebe alta do hospital

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, hoje (12). A liberação aconteceu após ele ter ficado cerca de 47 dias internado. Ele estava sob cuidados médicos depois do transplante de rim, que aconteceu no fim de fevereiro.

Faustão deu entrada no hospital no dia 25 de fevereiro deste ano, após uma doença renal crônica agravar. O transplante aconteceu no dia seguinte. Esse procedimento foi resultado das consequências nos rins devido à insuficiência cardíaca.

Este foi o segundo transplante na qual Faustão foi submetido. O apresentador recebeu um novo coração em agosto do ano passado. Ele chegou a fazer diálises desde o fim de 2023 por estar com as funções renais comprometidas.

De acordo com boletim médico, o apresentador seguirá sob orientações médicas.

