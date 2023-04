Após 48 dias, Balneário Municipal de Bonito reabre para Semana Santa

O balneário municipal de Bonito foi reaberto nesta quinta-feira (30), após 48 dias fechado por conta da cheia do rio Formoso, ocasionada por conta da chuva forte que atingiu a região. Foram registrados cerca de 750 mm de chuva entre janeiro e fevereiro deste ano. Número esse, alto, se comparado aos anos anteriores.

De acordo com a Prefeitura de Bonito, apesar da abertura ao público, o atrativo será liberado com restrição na Trilha do Bosque.

O atrativo estava fechado desde o dia 10 de fevereiro de 2023, após uma sequencia de chuvas torrenciais.

Chuva

Choveu 495 milímetros em Bonito, no mês de fevereiro, superando o recorde (290 milímetros) no mesmo período, no ano de 2018, em que a cidade foi impactada com as chuvas.

De lá para cá, vários planos de manejo foram implementados, um trabalho intenso realizado pelos atrativos, órgãos governamentais, trade e organizações não-governamentais, como o IASB (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena).

