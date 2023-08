Após 70 dias de viagem de moto, campo-grandense chega do Alaska

Com o sonho da viagem pela Rota Panamericana concluído, o policial militar aposentado, coronel Albensio Campos da Silva de 58 anos, chegou em Campo Grande depois de 70 dias de viagem de moto que o levou até Prudhoe Bay, no Alaska, ponto do planeta cobiçado pelos viajantes.

Albensio conta que chegou no dia 25 de julho em casa, depois de percorrer 40.297km, agora os planos já são outros, pela areia, o policial planeja ir até a Praia do Cassino no Rio Grande do Sul, fazer a Rota Bioceânica que atravessa Porto Murtinho, Paraguay, Argentina e Chile e chegar ao "fim do mundo" em Ushuaia, cidade turística na Argentina que fica no arquipélago da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul.

"São dois pontos no planeta cobiçados pelos motociclistas, Ushuaia e Prudhoe Bay no Alaska, por serem os extremos", comentou Albensio que já concluiu um dos destinos mais almejados.

"Turista sofre, mas se diverte, todos os perrengues que ocorreram durante a viagem eu relatava ao final do dia no meu grupo de WhatsApp, 'Sigam-me os bons' teve dois momentos em que realmente passei perigo"

Apesar das belas paisagens e dos momentos únicos, Albensio conta os momentos em que passou por contratempos. "Na Nicarágua ao ultrapassar, um cachorro atravessou na minha frente, eu passei por cima dele e chegou a levantar a frente da moto, se eu tivesse caído, muito provavelmente iria cair na frente do caminhão", contou também um momento complicado quando na Cordilheira entre o Chile e a Argentina o termômetro na moto marcou -15°C. "Só passando por uma situação dessas para poder entender o quanto nosso corpo aguenta e reage", conluiu.

Saindo de Campo Grande dia 15 de maio e chegando no Alaska dia 20 de junho, Albensio aproveitou o verão do estado, com o sol da meia-noite, nesta estação a luz do “dia” é 24h. O militar aposentado conta que dormiu em barracas, gastou com hotéis, se alimentando e com combustível da motocicleta. Na viagem Albensio passou por Corumbá, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos e Canadá.

