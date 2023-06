Em experiência única, campo-grandense se aventura e chega ao Alaska de moto

Sonhando com a viagem da Rota Panamericana desde os anos 80, o policial militar aposentado, coronel Albensio Campos da Silva de 58 anos, chegou há dois dias no Alaska, após sair de Campo Grande MS em sua moto no dia 15 de maio.

Albensio já tinha tentado fazer a rota até o estado norte americano em 2018, mas não conseguiu chegar até o final. “Na Costa Rica encontrei e me juntei com outros brasileiros no caminho, e ao chegar na Nicarágua, não foi permitida a entrada, alegando falta de segurança, tivemos que voltar para o Panamá, deixamos as motos em um container para Honduras e não conseguimos chegar no Alaska”, contou ao JD1.

Natural de Sítio do Mato - BA, o militar mora em Campo Grande desde os anos 70, diz que é sul-mato-grossense de coração e foi da Capital que partiu de viagem por 19 mil quilômetros até Prudhoe Bay, distrito do Alaska e parada final da rota. “Eu tinha visto uma reportagem no jornal, falando sobre a rota Panamericana, e pensei comigo “vou fazer essa viagem, isso la nos anos 80, e consegui realizar em 2018”, Albensio conta que tem o apoio da esposa que sempre soube desse sonho, mas já sente saudades da família.



Ele conta que apesar do apoio de muitas pessoas nos grupos de WhatsApp, ele viaja em quatro, ”Deus, anjo da guarda a moto e eu”, mas no caminho bate a solidão. “nunca me senti tão sozinho como nessa estrada”, além de aproveitar a paisagem, o tempo na moto também serve momentos de reflexão. "É uma emoção que as fotos não captam e não mostram a beleza real do lugar, tem muito sentimento no meio do caminho, tem muita gente me acompanhando, mas foi um dos momentos que mais me senti sozinho".

Segundo o policial, na estrada muitos outros viajantes de moto se ajudam o que também gera um aprendizado de companheirismo.

Saindo de Campo Grande dia 15 de maio e chegando no Alaska dia 20 de junho, Albensio aproveita o verão do estado, com o sol da meia-noite, nesta estação a luz do “dia” é 24h, o que deixou o viajante confuso a princípio.

Só de ida o militar aposentado calcula gasto médio de US$ 8 a 10 mil dólares, cerca de R$ 32 mil no mínimo dormindo em barracas e hotéis e se alimentando na estrada, além do combustível da motocicleta. Apesar de tudo, inclusive da saudade da família, Albensio já se programa para a próxima aventura. "Aqui para o Alaska tem um pessoal querendo que eu venha junto futuramente e em 2028 pode ser que eu vá para o Canadá".

A volta para Campo Grande está programada para este domingo (25). ”De Miami para o golfo do México, começo a descer tudo de novo”. O percurso de Campo Grande até o estado congelado dos Estados Unidos passa por Corumbá, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos de novo. "Seu bolso é teu guia", brincou o coronel.



Confira algumas imagens exclusivas captadas por Albensio:



Prudhoe Bay -Alaska. Quinta-feira (22/06)

