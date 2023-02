Após assassinato, Procon segue sem atendimento ao público

O Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul) reabriu nesta quarta-feira (15), para prestar atendimento psicológico aos funcionários que estavam presentes no momento em que um homem foi morto com três tiros na cabeça durante uma audiência de negociação, na última segunda-feira (12), em Campo Grande.

Em nota, a Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) informou que pessoas que tinham audiência agendada serão reagendados para uma nova data. Ainda não há previsão para o retorno das audiências.

"Preocupada com o bem estar dos servidores, a Secretaria destaca que disponibilizou respaldo psicológico e já iniciou tratativas para resolução de uma série de demandas internas do órgão, com intuito de melhorar as condições de trabalho e a segurança no local".

Com isso, quem tiver reclamações a fazer no Procon-MS, pode denunciar via telefone, no número 151, ou serviços on-line. O atendimento acontece das 7h até as 18h30, de segunda a sexta-feira.

Entenda o Caso

Antônio Caetano de Carvalho, de 67 anos, foi morto com três tiros na cabeça pelo Policial Militar aposentado, José Roberto de Souza, durante uma audiência de negociação por dívida de R$ 630, na sede do Procon/MS, em Campo Grande, na manhã de segunda-feira (13).

O policial aposentado deixou o local logo após cometer o crime e ainda não foi encontrado. O crime ocorreu na sala onde são feitas conciliações entre clientes e fornecedores. A audiência era continuidade de um encontro feito na sexta-feira (10).

Um força-tarefa que conta com diversas equipes policiais está sendo realizada para encontrar o PM. O suspeito do crime, é policial reformado da PM, afastado da corporação em 2015.

