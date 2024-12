Após ataques de Pitbull em MS, adestrador alerta para importância do treinamento adequado

A noite do último domingo (22) foi marcada por dois ataques de Pitbull, simultaneamente, nos bairros Jardim das Macaúbas e Nova Campo Grande, na Capital. Além disso, em 2024, alguns casos envolvendo esta raça de cachorro foram registrados em todo o Estado, incluindo ataques a idosos, policiais e invasão de casas. Mas fica a dúvida, Pitbulls são perigosos?

Segundo Aldemir Jerônimo, o Adestrador Juca, independente da raça e tamanho, qualquer cachorro pode ser tornar perigoso, pois "o problema são os tutores leigos em criação adequada".

"Não aconselho nenhum cão andar solto em ambientes públicos mesmo que sejam adestrados", afirmou Juca.

O adestrador afirma que todos os cães devem passar por adestramento, juntamente com os seus tutores. "Se tratando de cães que vão conviver em uma residência familiar de seres humanos, 80% das aulas seriam para preparar o tutor para a criação correta dos cães", revelou.

E nesse processo, o animal deve fazer a socialização com outros cães e também humanos para evitar casos como os citados.

Além disso, antes de adotar e até comprar um cão, o indivíduo deve analisar se ele está preparado, se terá tempo ou espaço para o animal. E também, ao conseguir um pet, investigar se ele está apto para o treinamento desde a desmama, logo no primeiro dia no novo lar.

