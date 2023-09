Após comer tilápia mal passada, mulher tem braços e pernas amputados

Uma americana, chamada Laura Barajas, de 40 anos, sofreu uma grave infecção após comer uma tilápia mal cozida em casa, no início de agosto deste ano. O quadro causado pela bactéria 'Vibrio vulnificus' foi tão grave que os médicos precisaram colocá-la em coma induzido — Laura precisou ter os quatro membros amputados de uma só vez na última quarta (13) para evitar o avanço da infecção.

A V. vulnificus é uma bactéria encontrada em espécies marinhas, mas pode infectar peixes de rio em casos raros. O patógeno normalmente é eliminado em qualquer processo de cozimento ou mesmo durante o congelamento, mas quando é ingerido por humanos, pode levar a graves complicações.

“Ela pode causar febre, diarreia, cólicas abdominais, náuseas e vômitos. Em casos graves, pode levar à infecção generalizada e, em 60% dos casos, a lesões nas extremidades do corpo”, explica o Manual das Doenças Transmitidas por Alimentos da Secretaria de Saúde de São Paulo.

Porque ela precisou ter os membros amputados?

No caso de Laura, a bactéria se instalou no organismo e não respondia ao tratamento padrão. “Os médicos a colocaram em coma induzido. Seus dedos estavam pretos, assim como os pés e o lábio inferior. Ela estava com sepse completa e seus rins estavam falhando”, descreveu Anna Messina, amiga da família, em entrevista ao site KRON.

A equipe médica decidiu que o melhor caminho para salvá-la era amputar os braços e pernas para impedir que os tecidos mortos acumulados nestas regiões agravassem a infecção.

O tratamento já consumiu todas as economias da família. De acordo com a campanha do GoFound Me, que tem buscado reunir dinheiro para ajudar a americana, Laura comprou o peixe contaminado em um mercado local em San Jose, na Califórnia. *Com informações do portal Metropoles.

