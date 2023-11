Roda gigante gera polêmica após denúncia e Prefeitura de Dourados se pronuncia

Com a inauguração da festa Dourados Brilha 2023 no último sábado (25), a roda gigante, virou alvo de polêmicas após o vereador Fábio Luis (Republicanos) acionar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea/MS) e o Corpo de Bombeiros para investigarem as instalações.



O brinquedo foi colocado na Praça Antônio João e ficará no local durante as festividades da cidade que tiveram custos acima de R$ 1 milhão.



Enquanto isso, nas redes sociais, reclamação feita pelo vereador era sobre a base da estrutura de 16 metros de altura, que fica sobre uma pilha de tábuas. A denúncia do parlamentar apontava a necessidade de intervenção imediata para garantir a segurança da população.



A Prefeitura de Dourados se posicionou a respeitou e afirmou que a roda gigante está operando dentro das normas técnicas e de segurança previstas na legislação, sendo a estrutura foi vistoriada por uma equipe do Corpo de Bombeiros no mesmo dia da inauguração.



O executivo ainda publicou uma nota, emitida pelo responsável técnico da montagem da roda gigante, o engenheiro civil Nelson Nogueira Quelho, após vistorias das estruturas.

“Constatei e asseguro que a mesma encontra-se em total segurança para funcionamento. Atesto ainda que os calços de apoio das sapatas do equipamento, servem exclusivamente para apoio da base autonivelante do equipamento. Ou seja, toda estrutura robusta, de maior peso e densidade, está apoiada e baseada na carreta metálica que sustenta a roda gigante, sendo assim, os apoios de calço laterais têm a finalidade de estabilizar e não sustentar a estrutura”.



Veja a anotação de responsabilidade técnica

