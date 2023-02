Após medidas, ligações de telemarketing com robôs teve queda de 40%, diz Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou, nesta quarta-feira (1º), um balanço que mostra que houve uma redução de 40% no volume médio de chamadas de telemarketing feitas por robôs por semana em comparação com junho de 2022.

“Na semana de edição da primeira cautelar promovida pela Agência (5 a 11 de junho de 2022), eram feitas cerca de 4 bilhões de chamadas curtas por semana. Na semana de 15 a 21 de janeiro de 2023, esse número foi de 2,47 bilhões de chamadas, uma redução de cerca de 40%. O volume médio de chamadas semanais desde o início de novembro de 2022 é de 2,36 bilhões”, informou a Anatel no documento.

De acordo com a agência, a queda é resultado de um conjunto de medidas adotadas no ano passado para tentar combater o telemarketing abusivo. Segundo a Anatel, um total de 123 empresas foram impedidas de fazer ligações por 15 dias após descumprirem com os critérios estabelecidos pelo órgão.

O conselheiro da Anatel Artur Coimbra afirmou que as medidas adotadas desde o ano passado têm apresentado resultados positivos, mas destaca que elas ainda são provisórias. “Queremos que, até o fim do ano, haja uma solução definitiva para esse problema”, afirmou.

