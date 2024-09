Após morte em MS, brigadista morre durante combate a incêndio em São Paulo

Saiba Mais Polícia JD1TV: Brigadista de usina morre tentando combater fogo em Sonora

O brigadista Tiago dos Santos, de 38 anos, morreu na última quarta-feira (25), enquanto combatia um incêndio em uma área de canavial na Estrada Municipal de Corumbataí. Mato Grosso do Sul já teve um episódio idêntico no mês de agosto, quando Paulo Henrique Pereira Souza morreu ao combater as chamas em um canavial em Sonora, próximo à divisa com Mato Grosso.

A vítima paulista foi sepultada nesta quinta-feira (26), em cerimônia que aconteceu no município de Itirapina, no interior de São Paulo, onde Santos morava. Segundo detalhes da Agência Brasil, o brigadista tentava apagar o fogo em um caminhão-pipa da unidade Iracema da Usina São Martinho, causado pelas queimadas na região.

Na ação, um colega também ficou com algumas queimaduras, mas já passou por atendimento médico e foi liberado para se recuperar em casa.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como "incêndio, homicídio e lesão corporal". Segundo o boletim de ocorrência da delegacia de Corumbataí, as causas do incêndio são desconhecidas. O corpo de Santos foi carbonizado e o caminhão-pipa destruído.

Em nota, a usina São Martinho informou que está prestando apoio aos familiares das vítimas e colabora com as autoridades para a investigação do caso. A Defesa Civil de Corumbataí informou que o fogo teve início na Fazenda Chorosa, sendo combatido pelos funcionários da usina. Mas, a partir de uma reviravolta de vento, se alastrou para uma área próxima a dez casas e chegou a queimar um barracão. Cerca de 30 funcionários da usina e 12 caminhões-pipa atuaram na contenção das chamas.

O episódio em Mato Grosso do Sul, que vitimou Paulo Henrique, aconteceu enquanto ele atuava no combate a um incêndio de grandes proporções em um canavial na divisa entre Sonora e o distrito Ouro Branco, em Itiquira, no Mato Grosso.

O jovem estava em um caminhão pipa que acabou pegando fogo. Testemunhas, que estavam com a vítima, detalharam que ao ver o risco aumentar ele tentou sair do veículo, mas não teve sucesso e faleceu.

