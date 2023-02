Após novas regras, PF abre recadastramento de armas em MS

Começou nesta semana o recadastramento das armas, de uso permitido e restrito, no Sigma (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas). Desde quarta-feira, 1º de fevereiro, quem adquiriu armamentos a partir de 7 de maio de 2019, terá 60 dias para regularizar a situação através de formulário eletrônico disponível no portal da Polícia Federal.

O recadastramento é necessário devido uma alteração nas regras para o registro de armas de fogo no Brasil, decretada pelo ministro da justiça e segurança pública, Flávio Dino. Agora, armas de uso permitido ou restrito, compradas ou transferidas depois de 2019, terão de ser registradas também no Sinarm (Sistema Nacional de Armas), não apenas no sistema do exército.

Por isso, foi estipulado o prazo de 60 para a regularização. O recadastramento das armas de calibre permitido deve ser feito através do formulário eletrônico disponível na página da Polícia Federal – clique aqui – já as armas de uso restrito deve, ser levadas até as unidades da PF em casa estado brasileiro.

“As armas de calibre restrito deverão ser apresentadas pelo proprietário mediante prévio agendamento eletrônico junto às delegacias da Polícia Federal. O proprietário deverá portar seu documento de identificação pessoal, protocolo de agendamento, certificado de registro da arma no Sigma e guia de tráfego emitida pelo Exército Brasileiro”.

Em Mato Grosso do Sul, poucas pessoas procuraram a Polícia Federal para regularizar a situação até agora, conforme apurado pela reportagem.

