Após reforma, Ginásio Guanandizão volta a sediar grandes eventos na Capital

Após dois meses de trabalho intenso, a empresa contratada para a colocar as placas de isolamento termoacústico no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, concluiu o serviço e o espaço voltou a ser palco de grandes eventos. Só no último final de semana, mais de 17 mil pessoas passaram pelo local durante o 5º Festival de Ginástica de Gala da Reme (Rede Municipal de Ensino) e Jornada Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, foram colocados 7.063,13 m² de placas em toda a cobertura do Ginásio. Os serviços compreendem a montagem de Retrofit de Cobertura em Sistema DecK TPO (placas de polisocianurato). Além de melhorar muito a acústica e a temperatura interna, a instalação desse material acabou também com as goteiras no poliesportivo.

O padre Linniker Matheus, um dos coordenadores da Jornada da Juventude, disse que a arquibancada foi toda ocupada pelos mais de 8 mil jovens que participaram da missa celebrada dentro do Guanandizão. Lá fora, milhares de pessoas acompanhavam as apresentações musicais no palco montado pela organização do evento. “Conheci o Guanandizão antes e depois dessa nova cobertura, ficou excelente. Os técnicos de som disseram que ficou mais fácil, mais tranquilo fazer os ajustes do som. Então, o Ginásio está preparado para receber grandes eventos”, disse o padre Linniker.

A execução dos trabalhos, feito por empresa especializada que executou o mesmo serviço em parques esportivos em outros estados e países, foi coordenada pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). O titular da Sisep, Marcelo Miglioli, enfatiza que a equipe da Secretaria está empenhada em realizar obras para garantir o conforto e diversão à população. “Nós sabemos que as obras são importantes, mas antes de tudo existem as pessoas, e a administração trabalha hoje para garantir a melhoria para a população em todas as áreas, saúde, educação, social, esporte. No Guanandizão, tudo foi feito para que nos eventos que aqui forem realizados, as pessoas sintam-se à vontade”, afirmou Miglioli.

A prefeita Adriane Lopes destaca que o investimento é um compromisso do Executivo para oferecer comodidade e incentivar a população a frequentar o local. “Temos trabalhado e investido para melhorar a infraestrutura e a qualidade do atendimento no Ginásio, para que os usuários tenham uma excelente experiência e sejam estimulados a prática esportiva como um meio de promover a saúde e o desenvolvimento social”.

Já o diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes)), Maicon Mommad, destaca que a cobertura vai levar mais qualidade de atendimento à população. “A iniciativa da Prefeitura reflete o compromisso com a qualidade de vida da população, demonstrando uma preocupação em oferecer espaços públicos aprimorados e que atendam às necessidades da comunidade. Ao investir nessa melhoria no Guanandizão, a administração municipal reforça sua política de valorização do esporte e do bem-estar da população”.

Deixe seu Comentário

Leia Também