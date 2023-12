Aposta feita pela internet acerta números e fatura R$ 35,8 milhões na Mega-Sena

A Mega-Sena premiou um apostador ou apostadora em mais de R$ 35,8 milhões na noite desta quinta-feira (30) pelo concurso 2662. O bilhete foi feito pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 17 - 20 - 31 - 34 - 40 - 42. O próximo concurso 2663 está previsto para acontecer no sábado (2), com estimativa de prêmio em R$ 3 milhões.

Segundo a Caixa Econômica, cerca de 40 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 69.230,66. Também houve 3.003 jogos vencedores com quatro números, onde cada um faturou R$ 1.317,36.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

