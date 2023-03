Campanha 'Aquece MS' terÃ¡ ponto de arrecadaÃ§Ã£o no 1ºBatalhÃ£o da PM

Sarah Chaves, com informações da PMMS

Recebendo arrecadações de 22 de março a 3 de maio o 1º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, será ponto de entrega de doações de roupas de frio, cobertores e sapatos pela campanha "Aquece MS".

"É fundamental que toda a população de Campo Grande e região colabore conosco para que possamos ajudar o maior número possível de pessoas a enfrentarem o inverno com mais conforto e segurança", divulgou a instituição.

O 1º Batalhão estará recebendo doações de agasalhos em sua sede, localizada na Rua 26 de Agosto, 613 - Centro, Campo Grande.

A ação é uma iniciativa anual de solidariedade idealizada pela TV Morena, e realizada pelo Rotary, com o apoio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Comando Militar do Oeste.

Deixe seu Comentário

Leia Também