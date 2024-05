Areias da Esperança promove 'Campanha do Agasalho' para arrecadar roupas de frio

O frio chegou, e por isso o projeto social Areias da Esperança deu início a sua Campanha do Agasalho. A ação vai até julho, e está aceitando roupas próprias para o clima para todas as idades.

A campanha está arrecadando casacos, calças, luvas, meias e material de higiene pessoal, como escova de dente e creme dental. Os produtos serão distribuídos para famílias carentes dos bairros Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, Jardim Noroeste, Serraville e Leon Denizart Conti.

O ponto de coleta está sendo na Rua Bacaxiri, nº 680, no bairro Panorama. Mas quem não puder ir até o endereço, pode entrar em contato com o Areias da Esperança pelo telefone (67) 99997-2894, que os responsáveis pelo projeto irão até você buscar as doações.

