As recomendações de uma delegada para o Carnaval

A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, Elaine Benicasa, deu algumas dicas para as foliãs aproveitarem este Carnaval com segurança e tranquilidade.

Em vídeo, a delegada aparece dando uma série de recomendações, formuladas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de evitar que quem participar das comemorações seja vítima de abuso de qualquer tipo.

As recomendações para a data são: “Tente curtir a festa próximo de agente de segurança ou de pessoas que você verdadeiramente conheça”; “Transite pelos locais acompanhada”; “Caso você precise fazer uso do motorista de aplicativo, vá igualmente acompanhada, na impossibilidade, compartilhe essa viagem com algum conhecido”; “Se você precisar ir ao banheiro ou por qualquer outro motivo se descuidar do seu copo, dispense essa bebida, não dê chance ao criminoso sexual”; “e lembre-se, beijo roubado, mão em suas partes íntimas, abordagem insistente sem o seu consentimento não é paquera, não é não, e fantasia não é convite, procure ajuda, ligue 190 ou compareça a qualquer delegacia da Polícia Civil”.

Confira as recomendações de Benicasa para este Carnaval:

