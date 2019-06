Associação Comercial auxilia empresários a realizarem o desembaraço aduaneiro em Campo Grande

Quem é empresário e precisa importar insumos e equipamentos de outros países certamente já se deparou com a burocracia que envolve o processo para receber suas encomendas no Brasil. As importações feitas por empresas respondem pela maior parte do desembaraço aduaneiro – como é chamada a liberação de uma mercadoria pela alfândega para o ingresso no país -, e os estados de São Paulo e do Paraná são os que mais realizam esse tipo de operação. Mas você sabia que o desembaraço aduaneiro pode ser feito aqui no nosso Estado, no aeroporto de Campo Grande? Esse processo contribui para a arrecadação local, e se torna mais rápido para o empresário retirar o que adquiriu.

Nesse sentido o departamento de Comércio Exterior (COMEX) da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) auxilia empresas associadas, por meio de programas de internacionalização, assessoria para importação e exportação, missões internacionais e eventos como workshops, conferências, cursos e treinamentos.

“O departamento tem como objetivo sensibilizar as empresas com potencial de internacionalização para que deem o primeiro passo, e orientar aquelas que necessitem de apoio para concretizar seus processos de importação e exportação, fazendo as pontes entre parceiros e associados, a fim de garantir o sucesso das operações através das conexões confiáveis criadas com base na rede da Associação Comercial. Para usufruir dos produtos e serviços do Comex ACICG basta ser associado”, explica a coordenadora do Comex Raphaela Bandeira.

Dicelio Lani é empresário da Flint Produtos Ópticos, atua desde 1986 como distribuidora, e desde 2015 transformou-se em indústria para atender óticas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre com lentes multifocais feitas com a mais alta tecnologia digital das marcas Kronus, Digitec, Varilux, entre outros produtos. No mês de abril o empresário realizou em Campo Grande, o desembaraço de um equipamento importado da Alemanha, que vai proporcionar autonomia no processo de industrialização, mais agilidade na entrega do produto e melhor controle de qualidade das lentes oftálmicas.

“Com a aquisição destes equipamentos, colocamos Mato Grosso do Sul no ranking da mais alta tecnologia existente no mercado mundial na produção de lentes oftálmicas com tratamento antirreflexo. Foi através da Associação Comercial que tomei conhecimento que existia a possibilidade de fazermos o desembaraço pela INFRAERO de Campo Grande, que fez todos os trâmites legais na nacionalização das máquinas importadas. Tive uma agradável surpresa com a agilidade dos fiscais da Receita Federal e com a Diretoria da INFRAERO da Capital na liberação das mercadorias em tempo recorde, sendo que já fiz outras importações, e o tempo médio da liberação em outros Estados gira em torno de duas semanas ou mais. Então meus sinceros parabéns a todos que participaram deste processo ”, contribuiu o empresário.

O Comex da Associação Comercial oferece diversos produtos e serviços para empresários que precisam importar, ou que tem interesse em exportar seus produtos. O PROGIEX (Programa de Promoção da Internacionalização e Comércio Exterior) é um desses produtos e tem por objetivo estimular a participação de empresas na dinâmica do comércio exterior, ativando e desenvolvendo seu potencial no mercado internacional, bem como aumentando a densidade e intensidade do tecido empresarial nas vendas totais, gerando processos de rentabilidade, competitividade econômica, empresarial, fortalecimento do processo de desenvolvimento econômico territorial, promoção de processos de diversificação produtiva e liderança territorial.

“O PROGIEX promove um estudo das empresas participantes, conhece seus gerentes, executivos e colaboradores. Nós trocamos anseios, desejos e aspirações, conhecemos os produtos e serviços, conhecemos os mercados de interesse, sabemos das suas capacidades e as lacunas que, em conjunto, vamos resolver e superar, e vamos fazê-lo com o melhor que temos, com o reforço do talento do capital humano, com os fatores de competitividade e produtividade que as empresas disponibilizaram ao programa” finalizou a coordenadora do Comex, Raphaela Bandeira.

Para conhecer mais sobre os produtos que o departamento de Comércio Exterior da ACICG oferece e saber como ele pode contribuir para o crescimento da sua empresa, faça uma visita. A Associação Comercial Está localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro.

