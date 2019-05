Associação de moradores receberá metade do salário de Reinaldo, em junho

A Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Arnaldo Estevão de Figueiredo foi sorteada nesta quarta-feira (22) para receber a doação de metade do salário do governador Reinaldo Azambuja, referente ao mês de junho.



Em transmissão ao vivo pelo Facebook, Reinaldo destacou o trabalho realizado pelas entidades. “Fico feliz pelo trabalho prestado e assistência a quem precisa”, disse. A associação é a quinta a ser beneficiada com o sorteio. A última foi a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária.



A doação da metade do salário para entidades de assistência social foi um dos compromissos do governador, para o seu segundo mandato. Desde 2015. Quando assumiu o Governo do Estado, Reinaldo já abria mão de metade do vencimento, mas a quantia ficava para o tesouro estadual.



O salário integral do governador é de R$ 30.471.11, e a entidade sorteada nesta tarde ficará com R$ 15.235,56. Mais de sessenta entidades estão cadastradas na Federação das Apaes de Mato Grosso do Sul, que organiza os sorteios realizados mensalmente. À medida que as entidades são contempladas, elas são retiradas da lista.

