Asteroide com mais de 1km de diâmetro deve passar "próximo" da Terra hoje

Um asteroide com cerca de 1,2 km de diâmetro, nomeado de 199145 (2005 YY128), deve passar “relativamente próximo” da Terra na noite desta quarta-feira (15). Apesar do tamanho e órbita próxima do planeta, o objeto não representa nenhum perigo.

Segundo a Nasa, o asteroide passará cerca de 12 vezes a distância média entre a Terra e a Lua, a 4,5 milhões de quilômetros. Apesar da distância, o objeto pode ser classificado como Asteroides Próximos da Terra (NEO, na sigla em inglês) e um Asteroide Potencialmente Perigoso (PHA, sigla também em inglês).

Mesmo com a classificação de PHA, o asteroide não é considerado uma ameaça real pela sua distância, e é apenas uma classificação técnica.

Segundo o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (Center for Near Earth Object Studies) da Nasa, essa é a primeira vez que o 199145 chega tão próximo da terra em quatro séculos.

Ele se aproximará da Terra aproximadamente às 20h no horário de Brasília, a uma velocidade de 88.740 km/h.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também