Asteroide gigante de 4km de diâmetro se aproxima da Terra, diz NASA

A Agência Espacial Americana (NASA) emitiu alerta sobre um novo asteroide gigantesco que passará próximo à Terra em 29 de abril.

Denominado oficialmente como '52768 (1998 OR2)’, o objeto espacial tem quase 5 mil metros de diâmetro e viaja a 31 mil quilômetros por hora.

Apesar de estar em uma provável rota de colisão com o nosso planeta, de acordo com informações da NASA, o acercamento não representa perigo.

"No dia 29 de abril, o asteroide 1998 OR2 vai passar a 3,9 milhões de milhas/6,2 milhões de quilômetros da Terra. Uma matéria do Daily Express sugere que existe um 'alerta' sobre esse asteroide, mas a informação é falsa. Uma lista completa de todos os asteroides que passam pela Terra está sempre disponível no site cneos.jpl.nasa.gov/ca. Sigam em frente!", comentou a agência espacial no Twitter.

